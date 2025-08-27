Мелоні: Пропозиція щодо аналога статті 5 НАТО для України є головною на столі переговорів
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО (напад на одного є нападом на усіх), наразі є пріоритетними, передає La Repubblica.
"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", – заявила Мелоні.
Прем’єр-міністерка Італії вважає, що наразі вперше за 3,5 роки повномасштабного вторгнення з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та Росією.
"Нарешті, після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях", – сказала вона.
За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки декільком зовнішнім та внутрішнім чинникам.
"Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента Сполучених Штатів [Трампа], але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи попри громадську думку, яка не завжди була переконана", – сказала італійська лідерка.
- 20 серпня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що гарантії безпеки для України від західних партнерів, що засновані на принципах 5 статті НАТО можуть бути прийнятні для російського диктатора Володимира Путіна.
