Мелоні: Пропозиція щодо аналога статті 5 НАТО для України є головною на столі переговорів

Лідерка Італії впевнена, що вперше за 3,5 роки великої війни з'явився шанс на мирну угоду

Джорджа Мелоні (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО (напад на одного є нападом на усіх), наразі є пріоритетними, передає La Repubblica.

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", – заявила Мелоні.

Прем’єр-міністерка Італії вважає, що наразі вперше за 3,5 роки повномасштабного вторгнення з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та Росією.

"Нарешті, після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях", – сказала вона.

За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки декільком зовнішнім та внутрішнім чинникам.

"Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента Сполучених Штатів [Трампа], але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи попри громадську думку, яка не завжди була переконана", – сказала італійська лідерка.