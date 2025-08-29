Зеленский назвал ключевые составляющие гарантий безопасности для Украины

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут включать три ключевых блока: численность и вооружение украинской армии, поддержка НАТО и санкционное давление на Россию. Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский.

В первом блоке гарантий безопасности речь идет о сохранении нынешней численности вооруженных сил.

"Речь идет о финансировании всего личного состава, который есть сегодня. Никто не просит больше, потому что никто больше не даст. Но мы не можем просить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты", – сказал Зеленский.

Также украинская армия должна быть обеспечена оружием за счет украинского и европейского производства, а также за счет закупок американского оружия через НАТО.

Второй блок гарантий безопасности касается поддержки Украины со стороны НАТО.

"Никто не хочет НАТО, или, скажем так, пока не дают. Поэтому есть НАТО-лайт. Мы должны понять, к чему готовы партнеры", – заявил президент.

Он сообщил, что на следующей неделе планирует обсудить эту тему со своими партнерами.

Третий блок, по словам Зеленского, касается санкций против России и использования замороженных российских активов для восстановления государства.

Президент добавил, что обязательной частью гарантий безопасности также должно быть полноценное членство Украины в ЕС.

