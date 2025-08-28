Зеленский: На следующей неделе конфигурация гарантий безопасности будет на бумаге

Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил гарантии безопасности для Украины. Глава государства отметил, что на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге.

Зеленский отметил, что сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности.

"Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море", – отметил Зеленский.

Он добавил, что обменялся с турецким лидером мнениями по актуальной ситуации и обсудил следующие дипломатические шаги.

"Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну", – подчеркнул Зеленский.

Во время этого разговора украинский лидер также сообщил, что во время российской атаки ночью 28 августа пострадало турецкое предприятие.

Массированный удар по Украине в ночь на 28 августа нанес много убытков в столице. В Киеве последствия фиксируются в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Всего в столице погибли по меньшей мере 19 человек.