Евросоюз рассматривает направление инструкторов в Украину в рамках гарантий безопасности

Кая Каллас (Фото: Liselotte Sabroe/EPA)

Государства Европейского Союза планируют отправить военных инструкторов в Украину в рамках тренировочной миссии EUMAM, но только после завершения боевых действий. Об этом на брифинг после неформальной встречи министров обороны членов ЕС в Копенгагене сообщила высокий представитель блока по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Она рассказала, что на мероприятии обсудили роль Евросоюза в гарантиях безопасности для Украины.

"Я приветствую сегодняшнюю широкую поддержку расширения мандата нашей военной миссии EUMEM для предоставления обучения и консультаций на территории Украины после заключения перемирия", – сказала Каллас.

Она добавила, что Евросоюз является крупнейшим поставщиком обучения для украинских военных.

"Мы уже подготовили более 80 000 солдат и должны быть готовы сделать больше. Это может включать размещение инструкторов ЕС в украинских военных академиях и учреждениях", – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что параллельно европейская гражданская миссия может укреплять устойчивость Украины против российских гибридных атак.

22 августа Рубио заявил, что Америка примет участие в гарантиях безопасности для Украины после войны, но Европа должна взять на себя ведущую роль.

25 августа Трамп подтвердил, что США планируют поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.