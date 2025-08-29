Євросоюз розглядає направлення інструкторів в Україну в межах гарантій безпеки

Кая Каллас (Фото: Liselotte Sabroe/EPA)

Держави Європейського Союзу планують відправити військових інструкторів в Україну в межах тренувальної місії EUMAM, але тільки після завершення бойових дій. Про це на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів оборони членів ЄС в Копенгагені повідомила висока представниця блоку з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона розповіла, що на заході обговорили роль Євросоюзу в гарантіях безпеки для України.

"Я вітаю сьогоднішню широку підтримку розширення мандата нашої військової місії EUMEM для надання навчання та консультацій на території України після укладання перемир'я", – сказала Каллас.

Вона додала, що Євросоюз є найбільшим постачальником навчання для українських військових.

"Ми вже підготували понад 80 000 солдатів і маємо бути готові зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС в українських військових академіях та установах", – наголосила дипломатка.

Вона додала, що паралельно європейська цивільна місія може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак.

22 серпня Рубіо заявив, що Америка візьме участь у гарантіях безпеки для України після війни, але Європа має взяти на себе провідну роль.

25 серпня Трамп підтвердив, що США планують підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Однак головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців.