Зеленський: Підтримка Європи залежить від позиції США

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Підтримка України з боку Європи залежить від позиції Сполучених Штатів, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу.

"Безумовно, підтримка Європи залежить від позиції США. В якому сенсі? Ми з вами бачили, навіть коли Америка вагалась трішки, був такий момент. Він був непростий. Європа була з нами", – сказав глава держави.

А зараз, коли Вашингтон дає сигнал щодо гарантій безпеки та залученості, то Європа надає більше. Президент уточнив, що тоді європейці "більше впевнені".

"Це також зрозуміло. Для їхнього внутрішнього суспільства. Це дуже важливо їхнім людям розуміти, що Європа не на самоті, а з Америкою. Це приблизно так само, як для України", – пояснив президент.

Він додав, що українцям важливо знати, що Україна в цьому виклику, в цій війні не на самоті, а з нами Європа. За словами глави держави, Європі при цьому важливо знати, що з нею Америка.

"В принципі, цей союз, тристоронній, він дуже важливий для нас. Поки що я вважаю, що у нас підтримка достатньо сильна", – резюмував Зеленський.