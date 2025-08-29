Зеленский: Поддержка Европы зависит от позиции США

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Поддержка Украины со стороны Европы зависит от позиции Соединенных Штатов, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на брифинге.

"Безусловно, поддержка Европы зависит от позиции США. В каком смысле? Мы с вами видели, даже когда Америка колебалась немного, был такой момент. Он был непростой. Европа была с нами", – сказал глава государства.

А сейчас, когда Вашингтон дает сигнал относительно гарантий безопасности и вовлеченности, то Европа предоставляет больше. Президент уточнил, что тогда европейцы "больше уверены".

"Это также понятно. Для их внутреннего общества. Это очень важно их людям понимать, что Европа не в одиночестве, а с Америкой. Это примерно так же, как для Украины", – пояснил президент.

Он добавил, что украинцам важно знать, что Украина в этом вызове, в этой войне не в одиночестве, а с нами Европа. По словам главы государства, Европе при этом важно знать, что с ней Америка.

"В принципе, этот союз, трехсторонний, он очень важен для нас. Пока что я считаю, что у нас поддержка достаточно сильная", – резюмировал Зеленский.