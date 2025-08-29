Зеленский: Поддержка Европы зависит от позиции США
Поддержка Украины со стороны Европы зависит от позиции Соединенных Штатов, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на брифинге.
"Безусловно, поддержка Европы зависит от позиции США. В каком смысле? Мы с вами видели, даже когда Америка колебалась немного, был такой момент. Он был непростой. Европа была с нами", – сказал глава государства.
А сейчас, когда Вашингтон дает сигнал относительно гарантий безопасности и вовлеченности, то Европа предоставляет больше. Президент уточнил, что тогда европейцы "больше уверены".
"Это также понятно. Для их внутреннего общества. Это очень важно их людям понимать, что Европа не в одиночестве, а с Америкой. Это примерно так же, как для Украины", – пояснил президент.
Он добавил, что украинцам важно знать, что Украина в этом вызове, в этой войне не в одиночестве, а с нами Европа. По словам главы государства, Европе при этом важно знать, что с ней Америка.
"В принципе, этот союз, трехсторонний, он очень важен для нас. Пока что я считаю, что у нас поддержка достаточно сильная", – резюмировал Зеленский.
- 22 августа Рубио заявил, что Америка примет участие в гарантиях безопасности для Украины после войны, но Европа должна взять на себя ведущую роль.
- 25 августа Трамп подтвердил, что США планируют поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
