Зеленський: Гарантії безпеки мають бути реалізовані зараз, а не після закінчення бойових дій

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Гарантії безпеки від союзників для України мають запрацювати вже зараз, а не після досягнення перемир'я. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на Економічному форумі в Черноббіо, передає Rai.

"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні Києву країнами "коаліції охочих", були реалізовані негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", – сказав президент.

За його словами, гарантії безпеки також повинні містити економічний компонент, а не тільки військовий. Зеленський подякував 26 країнам, які висловили готовність підтримувати безпеку України, і назвав це "важливим кроком вперед".

Наразі Україна працює над новою безпековою архітектурою, яка допоможе стримати російську агресію та підштовхне ворога до підписання мирної угоди.

"Я не можу розкрити всі деталі, але ми готуємося на суші, на морі та в повітрі. Ми працюємо над планом, який зупинить Росію. Будуть безпілотні системи, які допоможуть нам зменшити шанси Росії на продовження цієї війни", – резюмував президент.