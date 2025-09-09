Путин может вторгнуться и в другие государства – президент Польши

Навроцкий отметил, что "мы не верим в добрые намерения" диктатора РФ

Кароль Навроцкий (Фото: ALBERT ZAWADA / EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может осуществить вторжение в другие страны после его решения напасть на Украину. Слова политика со ссылкой на агентство AFP передает газета The Guardian.

"Мы не верим в добрые намерения Владимира Путина", – заявил Навроцкий журналистам на совместной пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.

Президент Польши отметил, что "ожидая долгосрочный мир, постоянный мир, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин готов также вторгнуться и в другие страны".

"Именно поэтому мы развиваем наши вооруженные силы, развиваем наше партнерство и союзнические отношения", – добавил польский политик.

Тем временем глава Финляндии регулярно разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, когда европейские государства добиваются завершения российско-украинской войны.

"Мы пытаемся объяснить, что Путину нельзя доверять, что Путин играет в свою привычную тактику затягивания времени", – заявил Стубб.