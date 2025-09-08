Все указывает на то, что планы Путина не закончатся в Украине – Мерц
Все указывает на то, что империалистические планы российского диктатора Владимира Путина не закончатся в Украине, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал в Министерстве иностранных дел в Берлине, цитирует британский телеканал Sky News.
Немецкий канцлер считает, что в Украине может быть лишь начало реализации империалистических планов диктатора РФ.
Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру по мере изменения отношений с Соединенными Штатами.
"Мы в Европе должны корректировать свои интересы – без ложной ностальгии", – заявил он.
Канцлер Германии добавил, что хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обуславливает свои связи определенными интересами и темами.
- 1 августа французский генерал Буркхард подтвердил, что через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
- 2 августа Буданов заявил, что Россия планирует потратить до 2036 года $1,1 трлн на перевооружение, чтобы подготовиться к войне с НАТО.
Комментарии (0)