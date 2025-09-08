Все указывает на то, что планы Путина не закончатся в Украине – Мерц

Канцлер Германии призвал европейских союзников активно искать новые партнерства по всему миру

Фридрих Мерц (Фото: Fabian Strauch/EPA)

Все указывает на то, что империалистические планы российского диктатора Владимира Путина не закончатся в Украине, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал в Министерстве иностранных дел в Берлине, цитирует британский телеканал Sky News.

Немецкий канцлер считает, что в Украине может быть лишь начало реализации империалистических планов диктатора РФ.

Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру по мере изменения отношений с Соединенными Штатами.

"Мы в Европе должны корректировать свои интересы – без ложной ностальгии", – заявил он.

Канцлер Германии добавил, что хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обуславливает свои связи определенными интересами и темами.