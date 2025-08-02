Буданов назвал цель российского перевооружения: Подготовиться к войне с НАТО на 2030 год
Россия планирует потратить до 2036 года $1,1 трлн на перевооружение, чтобы подготовиться к войне с НАТО. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.
По его словам, это самая масштабная программа перевооружения с 1980 года.
Буданов отметил, что документ, в котором говорится о $1,1 трлн, он "звучит как 90 трлн российских рублей". Он уточнил, что пересчет в доллары сделан для лучшего понимания, что под этими цифрами стоит.
"Задача номер один, которая прописана в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год", — сказал глава ГУР.
Он добавил, что именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года, дальше пойдет все на спад.
- 22 июля Буданов заявлял, что Россия хочет потратить около $1,1 трлн на перевооружение в следующие 11 лет.
- Французский генерал Буркхард подтвердил, что за пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
Комментарии (0)