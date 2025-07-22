Буданов: Россия хочет потратить около $1,1 трлн на перевооружение в следующие 11 лет
Страна-агрессор Россия планирует потратить около $1,1 трлн на перевооружение до 2036 года. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время ежегодного совещания послов.
По его словам, оккупанты прибегли к самой масштабной программе вооружения со времен распада Советского союза.
"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", – заявил Буданов.
Он отметил, что в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа (Московский и Ленинградский), а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.
"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси-силы: ЧВК "Вагнер" и "Африканский корпус", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру", – рассказал руководитель ГУР.
Также, добавил он, захватчики пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, и через подконтрольные медиа и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.
"Цель Москвы – навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего РФ, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", – акцентировал Буданов.
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