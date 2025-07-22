Буданов: Росія хоче витратити близько $1,1 трлн на переозброєння у наступні 11 років

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Країна-агресор Росія планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час щорічної наради послів.

За його словами, окупанти вдалися до наймасштабнішої програми озброєння з часів розпаду Радянського союзу.

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"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", – заявив Буданов.

Він зазначив, що у межах військової реформи у Росії вже створено два нові військові округи (Московський та Ленінградський), а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі-сили: ПВК "Вагнер" та "Африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", – розповів керівник ГУР.

Також, додав він, загарбники намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав й через підконтрольні медіа та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім РФ, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси й в закритому колі вирішують долю світу", – акцентував Буданов.

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