Замість Вагнера. Росія має 8000 бойовиків в Африці та хоче розширятися – ГУР

Євген Пригожин в Африці (Ілюстративний скриншот з відео)

Країна-агресорка Росія має 8000 бойовиків у дев'ятьох країнах Африки – й планує розширення на ще три. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомили у Головному управлінні розвідки.

"Повномасштабна війна в Україні та "бунт" Пригожина не вплинули на плани Кремля з подальшого розширення своєї військової присутності на Африканському континенті. Пріоритетна увага приділяється посиленню позицій Росії у країнах регіону Сахель та Гвінейської затоки", – розповіли у розвідці.

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За даними ГУР, загальна чисельність підрозділів Африканського корпусу (структура, яка замінила терористичну групу Вагнера. – Ред.) становить близько 8000 бойовиків, котрі розгорнуті в Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці, Буркіна-Фасо, Екваторіальній Гвінеї, Нігері, Судані, Чаді й Того.

Також, зауважили в розвідці, Москва має плани на розгортання військових контингентів у Гвінеї, Республіці Конго та Нігерії.

Серед іншого, у Нігері перебувають близько 200 терористів з Африканського корпусу: серед їхніх основних завдань – забезпечення охорони президента країни та підготовка підрозділів місцевих Збройних сил, що організована на території аеропорту столиці країни Ніамей, повідомили в ГУР.

За його даними, Росія та керівництво Нігеру погодились збільшити контингент корпусу для організації охорони родовищ корисних копалин, енергетичних та інфраструктурних об'єктів.

"Утримання російського військового контингенту в Того дає Росії можливість підтримувати систему логістичного забезпечення підрозділів Збройних сил РФ в Африці через морський порт столиці країни Ломе, що має вихід до Атлантичного океану", – додало відомство.

Вищезгаданий Африканський корпус, який замінив загони групи Вагнера у регіоні, безпосередньо підпорядковується Міністерству оборони РФ – його куратором виступає заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров, зауважили в ГУР.

Так, додали в розвідці, після формального підпорядкування вагнерівців до структури Африканського корпусу Міноборони РФ у 2025-му, у Малі спостерігається трансформація підходів та загального характеру військової присутності російського контингенту.

"Нова модель декларується як менш пряма і більш "інституційна". Діяльність Африканського корпусу зосереджується на підготовці кадрів, матеріально-технічному забезпеченні, охороні стратегічних об'єктів та консалтингу в питаннях оборони. Хоча раніше підрозділи Вагнера активно брали участь в штурмових діях, каральних рейдах та спільних наступальних операціях у взаємодії з армією Малі", – підсумували в розвідці.