Вместо Вагнера. У России 8000 боевиков в Африке и она хочет расширяться – ГУР

Евгений Пригожин в Африке (Иллюстративный скриншот из видео)

Страна-агрессор Россия имеет 8000 боевиков в девяти странах Африки – и планирует расширение на еще три. Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки.

"Полномасштабная война в Украине и "бунт" Пригожина не повлияли на планы Кремля по дальнейшему расширению своего военного присутствия на Африканском континенте. Приоритетное внимание уделяется усилению позиций России в странах региона Сахель и Гвинейского залива", – рассказали в разведке.

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По данным ГУР, общая численность подразделений Африканского корпуса (структура, которая заменила террористическую группу Вагнера. – Ред.) составляет около 8000 боевиков, которые развернуты в Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, Нигере, Судане, Чаде и Того.

Также, отметили в разведке, Москва имеет планы на развертывание военных контингентов в Гвинее, Республике Конго и Нигерии.

Среди прочего, в Нигере находятся около 200 террористов из Африканского корпуса: в их основные задачи входит обеспечение охраны президента страны и подготовка подразделений местных Вооруженных сил, организованная на территории аэропорта столицы страны Ниамей, сообщили в ГУР.

По его данным, Россия и руководство Нигера согласились увеличить контингент корпуса для организации охраны месторождений полезных ископаемых, энергетических и инфраструктурных объектов.

"Содержание российского военного контингента в Того дает России возможность поддерживать систему логистического обеспечения подразделений Вооруженных сил РФ в Африке через морской порт столицы страны Ломе, имеющий выход к Атлантическому океану", – добавило ведомство.

Вышеупомянутый Африканский корпус, который заменил отряды группы Вагнера в регионе, непосредственно подчиняется Министерству обороны РФ – его куратором выступает заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, отметили в ГУР.

Так, добавили в разведке, после формального подчинения вагнеровцев в структуру Африканского корпуса Минобороны РФ в 2025-м, в Мали наблюдается трансформация подходов и общего характера военного присутствия российского контингента.

"Новая модель декларируется как менее прямая и более "институциональная". Деятельность Африканского корпуса сосредотачивается на подготовке кадров, материально-техническом обеспечении, охране стратегических объектов и консалтинге в вопросах обороны. Хотя ранее подразделения Вагнера активно участвовали в штурмовых действиях, карательных рейдах и совместных наступательных операциях во взаимодействии с армией Мали", – подытожили в разведке.