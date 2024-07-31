Экс-охраннику Путина и заместителю министра обороны РФ объявлены подозрения в Украине

Юнус-Бек Евкуров (Фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрениях заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову и бывшему губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Им инкриминируют планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

По данным СБУ, Евкуров и Дюмин, занимающий сейчас должность помощника "президента РФ", входят в близкое окружение российского диктатора Владимира Путина и помогают ему вести войну против Украины.

По версии следствия, Дюмин, который ранее был охранником Путина, а затем стал губернатором Тульской области, "мобилизовал" регион для боевых действий в Украине. В частности, он организовал мобилизацию мужчин в этой области, создал Центр беспилотных систем и наладил там производство FPV-дронов и других беспилотников, а также отдавал указания подчиненным всячески обеспечивать военные нужды РФ.

Евкуров, в свою очередь, обеспечивает постоянную подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных в Вооруженные силы государства-агрессора, которые затем едут на войну в Украину.

В ОГП уточнили, что ему подчинено главное управление боевой подготовки ВС России. Он руководил личным составом на определенных направлениях в рамках подготовки к полномасштабному вторжению в Украину, а также контролировал состояние боевой подготовки подразделений и развитие материально-технической базы учебных центров.

Дюмин, по данным прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения до мая 2024 года обеспечивал предоставление ВС РФ, в составе которых проходят военную службу мобилизованные жители Тульской области, бронированных автомобилей, квадроциклов, автомобилей повышенной проходимости, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, тепловизоров, прицелов, снаряжения, аптечек, генераторов, строительных материалов и другого имущества военного назначения.

Фото: Служба безопасности Украины

26 июля глава террористической организации ЛНР Пасечник получил новое подозрение – в организации в Луганской области принудительной "мобилизации" на войну против Украины.

29 июля СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, которые могут быть причастны к гибели пленных украинских защитников.

Читайте также: Хотел поджечь ТЦК в Винницкой области за легкие деньги от России: СБУ задержала подозреваемого