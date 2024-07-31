Одному із найближчих соратників Путіна та заступнику міністра оборони РФ оголошено підозри в Україні

Юнус-Бек Євкуров (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозри заступнику міністра оборони Росії Юнус-Беку Євкурову та колишньому губернатору Тульської області Олексію Дюміну. Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

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Їм інкримінують планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.

За даними СБУ, Євкуров та Дюмін, який зараз обіймає посаду помічника "президента РФ", входять до близького оточення російського диктатора Володимира Путіна і допомагають йому вести війну проти України.

За версією слідства, Дюмін, який раніше був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області, "мобілізував" регіон для бойових дій в Україні. Зокрема, він організував мобілізацію чоловіків у цій області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотників, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ.

Євкуров, своєю чергою, забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до Збройних сил держави-агресора, які потім їдуть на війну в Україну.

В ОГП уточнили, що йому підпорядковано головне управління бойової підготовки ЗС Росії. Він керував особовим складом за визначеними напрямками в межах підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну, а також контролював стан бойової підготовки підрозділів та розвиток матеріально-технічної бази навчальних центрів.

Дюмін, за даними прокуратури, від початку повномасштабного вторгнення до травня 2024 року забезпечував надання ЗС РФ, у складі яких проходять військову службу мобілізовані жителі Тульської області, броньованих автомобілів, квадроциклів, автомобілів підвищеної прохідності, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, засобів зв’язку, тепловізорів, прицілів, спорядження, аптечок, генераторів, будівельних матеріалів та іншого майна військового призначення.

Фото: Служба безпеки України

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