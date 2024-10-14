МИД опроверг данные о том, что Украина поставляет дроны повстанцам в Мали

Мали (Иллюстративное фото: Nic Bothma/EPA)

Украина отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставкам беспилотников повстанцам в Мали. Так Министерство иностранных дел отреагировало на материал издания Le Monde, в котором говорится, что повстанцы-туареги используют дроны украинского производства.

В ведомстве также отрицают все обвинения, которые периодически раздаются из уст высокопоставленных должностных лиц Мали и Нигера, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставления им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции".

"В своих заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года МИД уже предоставил опровержение таких обвинений и выразил сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с нашим государством на основании надуманных и ничем не обоснованных предположений", – говорится в сообщении.

Ведомство также отвергло все обвинения в адрес Украины в причастности государства к попаданию в регион вооружения и военной техники, которую Киев получает от союзников для противодействия российской агрессии.

С первых месяцев полномасштабного российского вторжения именно Украина первой инициировала введение системы мониторинга и контроля над вооружением, поставляемым партнерами. Кроме международных, государственных и ведомственных механизмов мониторинга использования западного оружия, в Украине введен также парламентский контроль в этой сфере, отметили в МИД. За более чем два с половиной года партнеры не обнаружили ни одного случая нецелевого использования предоставленного вооружения.

МИД призвал правительства Мали и Нигера прекратить распространение ложной информации, повторяющей лживые нарративы российской пропаганды, направленные на дискредитацию Украины и оправдывание агрессии РФ.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что с лета 2024 года туареги якобы используют украинские беспилотники в борьбе против хунты Мали и боевиков Группы Вагнера. Газета пишет, что Киев оказывает "сдержанную, но решительную поддержку".

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что ликвидировали десятки правительственных солдат и российских наемников из Группы Вагнера в бою у границы с Алжиром.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемника из Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов руководить беспилотниками.

5 августа переходное правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за якобы поддержки действий туарегов. МИД назвал это решение поспешным и недальновидным.

8 августа Нигер разорвал дипотношения с Украиной. В МИД назвали это решение жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь сближения с Россией.