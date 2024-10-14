МЗС заперечило дані про те, що Україна постачає дрони повстанцям у Малі

Малі (Ілюстративне фото: Nic Bothma/EPA)

Україна відкидає звинувачення у нібито причетності держави до постачань безпілотників повстанцям у Малі. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на матеріал видання Le Monde, в якому йдеться, що повстанці-туареги використовують дрони українського виробництва.

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У відомстві також заперечили усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Малі та Нігеру, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо.

"У своїх заявах від 5 та 8 серпня 2024 року МЗС вже надало розлоге спростування таких звинувачень та висловило жаль щодо рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з нашою державою на підставі надуманих та нічим не обґрунтованих припущень", – йдеться у повідомленні.

Відомство також відкинуло усі звинувачення на адресу України у нібито причетності держави до потрапляння до регіону озброєння та військової техніки, яку Київ отримує від союзників для протидії російській агресії.

З перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачається партнерами. Окрім міжнародних, державних та відомчих механізмів моніторингу використання західної зброї, в Україні запроваджений також парламентський контроль у цій сфері, зазначили в МЗС. За понад два з половиною роки партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого озброєння.

МЗС закликало уряди Малі й Нігеру припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію України та виправдовування агресії РФ.

Раніше французьке видання Le Monde повідомило, що від літа 2024 року туареги нібито використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та бойовиків Групи Вагнера. Газета пише, що Київ надає "стриману, але рішучу підтримку".

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що ліквідували десятки урядових солдатів і російських найманців з Групи Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку дій туарегів. МЗС назвало це рішення поспішним і недалекоглядним.

8 серпня Нігер розірвав дипвідносини з Україною. В МЗС назвали це рішення жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Росією.