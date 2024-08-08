Нігер вслід за Малі розірвав дипвідносини з Україною. У Кулеби відреагували

Україна відкинула будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму"

Нігер (Ілюстративне фото: Issifou Djibo / EPA)

Міністерство закордонних справ назвало рішення Республіки Нігер розірвати дипломатичні відносини з Україною жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Росією. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

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У ній зазначається, що Україна взяла до уваги рішення влади Нігеру від 6 серпня розірвати дипломатичні відносини. Наведені у заяві представника уряду країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики та є такими, що не відповідають дійсності, наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

"Подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, РФ, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, застосовує масштабний терор проти нашої держави, її населення та цивільної інфраструктури, скоює численні воєнні злочини проти українського народу, дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом", – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що влада Нігеру ухвалила рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку.

7 серпня видання Alarabiya News повідомило, що Нігер оголосив про "негайне" розірвання дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці "терористичних груп".

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців із Групи Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

1 серпня представник ГУР Юсов заявив, що крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної Групи Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня влада Малі звинуватила Україну у підтримці повстанців та оголосила про розрив дипломатичних відносин. МЗС назвало це рішення поспішним і недалекоглядним.

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