"Рішення недалекоглядне і поспішне". У Кулеби відреагували на розрив дипвідносин з Малі

Прапор Малі (Фото: Hadama Diakite/EPA)

Міністерство закордонних справ назвало рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною поспішним і недалекоглядним. Про це йдеться в заяві МЗС.

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У ній зазначається, що Україна як жертва збройної агресії з боку Росії усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість і повагу до міжнародного права, покликаного захистити всі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

"Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн і рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму"", – наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що саме Україна у XX столітті, бувши одним із засновників ООН, активно підтримувала право народів Африки на незалежність і деколонізацію, зокрема й Малі. Натомість РФ, продовжуючи збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує принципи Статуту ООН.

"Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події", – зазначили в МЗС.

У відомстві наголосили, що влада Малі ігнорує той факт, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема бойовики групи Вагнера, використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення й жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.

Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії, резюмували в МЗС.

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців із групи Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня влада Малі звинуватила Україну у підтримці повстанців та оголосила про розрив дипломатичних відносин.

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