"Решение недальновидное и поспешное". У Кулебы отреагировали на разрыв дипотношений с Мали

Флаг Мали (Фото: Hadama Diakite/EPA)

Министерство иностранных дел назвало решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной поспешным и недальновидным. Об этом говорится в заявлении МИД.

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В нем отмечается, что Украина как жертва вооруженной агрессии со стороны России всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванному защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма"", — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что именно Украина в XX веке, будучи одним из основателей ООН, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Мали. РФ, в свою очередь, продолжая вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает принципы Устава ООН.

"Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию", — отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что власти Мали игнорируют тот факт, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности боевики группы Вагнера, используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки.

Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия, резюмировали в МИД.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из группы Вагнера в бою у границы с Алжиром.

1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемника из террористической группы Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

5 августа власти Мали обвинили Украину в поддержке повстанцев и объявили о разрыве дипломатических отношений.

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