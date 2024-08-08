Нигер вслед за Мали разорвал дипотношения с Украиной. У Кулебы отреагировали

Нигер (Иллюстративное фото: Issifou Djibo / EPA)

Министерство иностранных дел назвало решение Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

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В нем отмечается, что Украина приняла во внимание решение властей Нигера от 6 августа разорвать дипломатические отношения. Приведенные в заявлении представителя правительства страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики и не соответствуют действительности, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

"Подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с государством-террористом, РФ, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, его населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, в том числе на Африканском континенте", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага.

7 августа издание Alarabiya News сообщило, что Нигер объявил о "немедленном" расторжении дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке "террористических групп".

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Группы Вагнера в бою у границы с Алжиром.

1 августа представитель ГУР Юсов заявил, что кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из террористической Группы Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

5 августа власти Мали обвинили Украину в поддержке повстанцев и объявили о разрыве дипломатических отношений. МИД назвал это решение поспешным и недальновидным.

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