К 2030-му у РФ будут средства, чтобы представлять угрозу для Запада – французский генерал

Боевой опыт России, ее огромная масса и способность к выносливости делают ее опасной, заявил Тьерри Буркхард

Тьерри Буркхард (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора. Об этом в интервью The Economist сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхард, который 1 сентября уходит с должности.

По его словам, РФ перевооружается достаточно быстро, чтобы стать "реальной угрозой" для Европы в течение пяти лет.

Генерал добавил, что к 2030 году "Россия снова будет иметь средства, чтобы представлять военную угрозу для западных стран, и в частности для европейских".

Он предупредил, что боевой опыт России, ее огромная масса и способность к выносливости делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".

Буркхард считает, что американские вооруженные силы не покинут Европу, хотя они могут сократить свое присутствие. А сеть двусторонних связей, прежде всего между Великобританией, Францией и Германией, указывает на ощутимое видение того, "каким может быть европейский столб НАТО".

19 марта 2025 года премьер Дании сказала, что Европа должна стать самостоятельной в обороне в течение трех-пяти лет.

В июне Рютте заявлял, что Россия наращивает военный потенциал, в частности увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.