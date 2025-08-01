До 2030-го Росія матиме засоби, щоб становити загрозу для Заходу – французький генерал

Бойовий досвід Росії, її величезна маса та здатність до витривалості роблять її небезпечною, заявив Тьєррі Буркхард

Тьєррі Буркхард (Фото: Ludovic Marin/EPA)

За п’ять років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресорки. Про це в інтерв’ю The Economist повідомив начальник Головного штабу Збройних сил Франції, генерал Тьєррі Буркхард, який 1 вересня йде з посади.

За його словами, РФ переозброюється достатньо швидко, щоб стати "реальною загрозою" для Європи протягом п'яти років.

Генерал додав, що до 2030 року "Росія знову матиме засоби, щоб становити військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських".

Він попередив, що бойовий досвід Росії, її величезна маса та здатність до витривалості роблять її небезпечною: у конфлікті російський народ завжди протримається "на п'ять хвилин довше за нас".

Буркхард вважає, що американські збройні сили не покинуть Європу, хоча вони можуть скоротити свою присутність. А мережа двосторонніх зв'язків, перш за все між Великою Британією, Францією та Німеччиною, вказує на відчутне бачення того, "яким може бути європейський стовп НАТО".

19 березня 2025 року прем'єрка Данії сказала, що Європа має стати самостійною в обороні протягом трьох-п'яти років.

У червні Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.