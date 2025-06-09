Рютте: Росія може напасти на країни НАТО протягом п’яти років

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За його словами, Росія за три місяці виробляє таку кількість боєприпасів, скільки виробляють за рік весь Альянс.

"Очікується, що оборонно-промислова база РФ лише цього року випустить 1500 танків, 3000 бронетехніки та 200 ракет "Іскандер", – сказав Рютте.

Він зазначив, що поняття "східний фланг НАТО" втратило сенс через нові оборонні технології Росії.

"Не будемо обманювати себе, ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що значно перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями – це лише питання хвилин. Більше немає Сходу чи Заходу – є лише НАТО", – сказав Рютте.

Він закликав зробити альянс "сильнішим, справедливішим та смертоноснішим", щоб протистояти різним загрозам, в першу чергу з боку Росії.

"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років", – попередив генсек Альянсу.