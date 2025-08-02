Буданов назвав ціль російського переозброєння: Підготуватися до війни з НАТО на 2030 рік

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Росія планує витратити до 2036 року $1,1 трлн на переозброєння, щоб підготуватися до війни з НАТО. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За його словами, це наймасштабніша програма переозброєння з 1980 року.

Буданов зазначив, що в документі, у якому йдеться про $1,1 трлн, це "звучить як 90 трлн російських рублів". Він уточнив, що перерахунок в долари зроблено для кращого розуміння, що за цими цифрами стоїть.

"Завдання номер один, яке прописане в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік", – сказав глава ГУР.

Він додав, що саме на це спрямовано всі ці дії та всі ці бюджети. Основну частину суми має бути витрачено приблизно до 2030 року, далі все піде на спад.