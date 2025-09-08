Все вказує на те, що плани Путіна не закінчаться в Україні – Мерц

Канцлер Німеччини закликав європейських союзників активно шукати нові партнерства у всьому світі

Фрідріх Мерц (Фото: Fabian Strauch/EPA)

Все вказує на те, що імперіалістичні плани російського диктатора Володимира Путіна не закінчаться в Україні, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив у Міністерстві закордонних справ в Берліні, цитує британський телеканал Sky News.

Німецький канцлер вважає, що в Україні може бути лише початок реалізації імперіалістичних планів диктатора РФ.

Мерц закликав європейських союзників переглянути свої інтереси та активно шукати нові партнерства у всьому світі у міру зміни відносин зі Сполученими Штатами.

"Ми в Європі маємо коригувати свої інтереси – без хибної ностальгії", – заявив він.

Канцлер Німеччини додав, що хоча США залишаються важливим партнером, ці відносини стали менш очевидними, оскільки Вашингтон зумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.