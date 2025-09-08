Все вказує на те, що плани Путіна не закінчаться в Україні – Мерц
Все вказує на те, що імперіалістичні плани російського диктатора Володимира Путіна не закінчаться в Україні, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Таку думку він висловив у Міністерстві закордонних справ в Берліні, цитує британський телеканал Sky News.
Німецький канцлер вважає, що в Україні може бути лише початок реалізації імперіалістичних планів диктатора РФ.
Мерц закликав європейських союзників переглянути свої інтереси та активно шукати нові партнерства у всьому світі у міру зміни відносин зі Сполученими Штатами.
"Ми в Європі маємо коригувати свої інтереси – без хибної ностальгії", – заявив він.
Канцлер Німеччини додав, що хоча США залишаються важливим партнером, ці відносини стали менш очевидними, оскільки Вашингтон зумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.
- 1 серпня французький генерал Буркхард підтвердив, що за п’ять років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресорки.
- 2 серпня Буданов заявив, що Росія планує витратити до 2036 року $1,1 трлн на переозброєння, щоб підготуватися до війни з НАТО.
Коментарі (0)