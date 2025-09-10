До Польщі залетіли "шахеди". Військові застосували зброю по цілях, а аеропорти закрили

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже відреагував на інцидент, заявивши, що військові застосували озброєння проти дронів

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

У ніч проти 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Через це військові застосували зброю проти безпілотників, а чотири аеропорти закрили, повідомляють Оперативне командування Збройних сил Польщі та прем'єр-міністр Дональд Туск.

Оперативне командування заявило, що під час удару Росії по Україні у повітряний простір країни неодноразово залітали ворожі безпілотники.

У війську уточнили, що триває операція з ідентифікації та нейтралізації цих об’єктів. За наказом командувача було застосовано озброєння, служби шукають збиті дрони.

Найбільший ризик, за даними командування, стосується Підляського, Мазовецького й Люблінського воєводств. Жителів закликають залишатися вдома та стежити за повідомленнями польської армії й поліції.

Прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти об'єктів.

"Я постійно контактую з президентом і міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", – написав він.

Через загрозу російських дронів у Польщі також було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів, йдеться в екстреному повідомленні авіаперсоналу. Спочатку це стосувалось "Жешува", але протягом наступних декількох годин також було закрито аеропорти "Люблін", "Варшава", "Ряшів-Ясенка" і "Модлін".

Повідомляється, що повітряний простір закрили через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки".

Росія у ніч проти 10 вересня масовано атакує Україну. Повітряні сили повідомили про ворожі дрони над Харківщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Кіровоградщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Київщиною, Житомирщиною та Рівненщиною. Частина "шахедів" і ракет також рухалася у напрямку заходу – над Івано-Франківською та Львівською областями.