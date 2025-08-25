У МВС Польщі пообіцяли не засекречувати розслідування щодо вибуху російського дрона

Польща має певні недоліки, коли йдеться про виявлення об'єктів, що низько літають, заявив Чеслав Мрочек

Місце події (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Дані розслідування інциденту з падінням і вибухом російського безпілотника в селі Осини Люблінського воєводства не будуть засекречені. З відповідною заявою в ефірі RMF24 виступив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек.

"Нічого не буде засекречено. Ми дізнаємося всі обставини цього інциденту, але для проведення розслідування знадобиться певний час", – сказав Мрочек.

Він додав, що прокуратура проводить розслідування у цій справі. Прокурор добре спілкується з громадськістю.

"Ми дізнаємося всі обставини цього інциденту. Різні експерти зібрали зразки для дослідження; робота потребує часу. Ми, безумовно, надавали всю інформацію у цій справі з самого початку. Немає жодних ухилень", – зазначив заступник глави польського МВС.

Посадовець розповів, що дізнався про інцидент близько 06:00, але "всі заходи були проведені набагато раніше, служби спочатку обмінювалися інформацією між собою".

За словами Мрочека, повідомлення надійшли до влади близько 02:00 ночі. Поліціянти мали прибути на місце події та провести розслідування. В результаті цих перевірок поліція повідомила всі інші державні органи, зокрема військових. Було вжито заходів, зокрема щодо безпеки мешканців.

"Я не кажу, що все було ідеально. Я чітко заявляю, що в цій справі нічого не приховувалося і нічого не буде приховано", – наголосив він.

Чиновник запевнив, що Польща має можливості виявляти та нейтралізувати такі об'єкти. Як пояснив він, "у мирний час ми не підтримуємо такий високий рівень виявлення".

"Ми маємо певні недоліки як держава, коли йдеться про виявлення об'єктів, що низько літають. Міністр національної оборони підписав угоду з цього приводу минулого року, і незабаром ми матимемо повну картину східних та північно-східних кордонів у мирний час. Однак ми здатні розгорнути всі власні додаткові сили та контролювати їх. Ба більше, у нас є можливості НАТО. Ми маємо можливості виявляти та боротися з такими об'єктами", – додав він.