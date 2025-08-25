В МВД Польши пообещали не засекречивать расследование по взрыву российского дрона

Место события (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Данные расследования инцидента с падением и взрывом российского беспилотника в селе Осины Люблинского воеводства не будут засекречены. С соответствующим заявлением в эфире RMF24 выступил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.

"Ничего не будет засекречено. Мы узнаем все обстоятельства этого инцидента, но для проведения расследования понадобится определенное время", — сказал Мрочек.

Он добавил, что прокуратура проводит расследование по этому делу. Прокурор хорошо общается с общественностью.

"Мы узнаем все обстоятельства этого инцидента. Различные эксперты собрали образцы для исследования; работа требует времени. Мы, безусловно, предоставляли всю информацию по этому делу с самого начала. Нет никаких уклонений", — отметил заместитель главы польского МВД.

Чиновник рассказал, что узнал об инциденте около 06:00, но "все мероприятия были проведены гораздо раньше, службы сначала обменивались информацией между собой".

По словам Мрочека, сообщения поступили к властям около 02:00 ночи. Полицейские должны были прибыть на место происшествия и провести расследование. В результате этих проверок полиция сообщила все другие государственные органы, в частности военных. Были приняты меры, в частности по безопасности жителей.

"Я не говорю, что все было идеально. Я четко заявляю, что в этом деле ничего не скрывалось и ничего не будет скрыто", – подчеркнул он.

Чиновник заверил, что Польша имеет возможности выявлять и нейтрализовать такие объекты. Как пояснил он, "в мирное время мы не поддерживаем такой высокий уровень обнаружения".

"Мы имеем определенные недостатки как государство, когда речь идет об обнаружении низко летающих объектов. Министр национальной обороны подписал соглашение по этому поводу в прошлом году, и вскоре мы будем иметь полную картину восточных и северо-восточных границ в мирное время. Однако мы способны развернуть все собственные дополнительные силы и контролировать их. Более того, у нас есть возможности НАТО. Мы имеем возможности выявлять и бороться с такими объектами", — добавил он.