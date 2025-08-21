Польша вручила РФ ноту протеста в связи с падением российского дрона

Варшава требует от Москвы предоставить объяснения относительно инцидента, в частности обстоятельств появления БпЛА на территории Польши

Место падения дрона (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Министерство иностранных дел Польши вручило России ноту протеста в связи с падением беспилотника в Люблинском воеводстве. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Польши.

МИД Польши выразил свой решительный протест против инцидента, произошедшего в ночь на 20 августа 2025 года в населенном пункте Осины.

В документе указано, что взрыв беспилотника является нарушением Россией своих обязательств по уважению суверенитета Польши, вытекающих, в частности, из Договора между Республикой Польша и РФ о дружественном и добрососедском сотрудничестве и Конвенции о международной гражданской авиации.

Польский МИД считает это событие очередной умышленной провокацией, соответствующей схеме гибридных действий, осуществляемых РФ как против Польши, так и против других европейских стран.

"Мы решительно осуждаем все действия российской стороны, которые создают угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения", – говорится в документе.

Варшава требует от российской стороны немедленно предоставить объяснения относительно инцидента, в частности обстоятельств и причин появления БпЛА на территории Польши, а также информацию о действиях, предпринятых соответствующими органами РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

"Мы призываем к немедленному прекращению всех враждебных и провокационных действий против Польши и повторяем, что ответственность за последствия таких инцидентов лежит исключительно на российской стороне", – отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что враждебные действия России против Польши осуществляются параллельно с ее военной агрессией против Украины, повлекшей за собой сотни тысяч жертв и являющейся вопиющим нарушением международного права и основополагающих гуманитарных принципов.