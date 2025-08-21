В прокуратуре Польши заявили, что дрон, который взорвался в поле, залетел из Беларуси

Следователи не исключают, что БпЛА мог упасть на поле в Осине после столкновения с линией электропередач

Место события (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Беспилотник, который в ночь на 20 августа упал на кукурузное поле и взорвался в селе Осины Люблинского воеводства Польши, вероятно, залетел из Беларуси. Об этом сообщил руководитель окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич, передает RMF24.

Говоря о возобновлении расследования на месте происшествия, он заявил, что следователи сосредоточатся на эпицентре. Специалисты опишут обнаруженные на данный момент предметы.

Кроме того, они сосредоточатся на эпицентре, чтобы тщательно изучить не только то, что было видно, но и то, что может быть скрыто под землей, особенно если там находится электронное устройство, пригодное для дальнейшего изучения, пояснил прокурор.

Трускевич добавил, что в среду правоохранителям удалось опросить еще трех жителей близлежащих населенных пунктов, которые видели и слышали летящий объект.

"С учетом имеющихся у нас записей существует очень высокая вероятность того, что объект, вероятно, прилетел из Беларуси", – подчеркнул он.

Следователи рассматривают одну из версий: беспилотник мог задеть близлежащие линии электропередачи. Прокуратура установила три линии электропередач, на которых обнаружены "следы недавних повреждений". 20 августа следователям удалось осмотреть участок в эпицентре взрыва, который теперь будет исследован на наличие взрывчатых веществ.

В проверке, которая до сих пор продолжается, участвуют около 150 сотрудников различных ведомств, в том числе полиции, военной жандармерии, пожарной службы и территориальных сил обороны, а также шестеро прокуроров.

20 августа в Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал ночью в Люблинском воеводстве страны. Это является сознательной провокацией России, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Село Осины, где произошел инцидент, расположено на востоке Люблинского воеводства, чуть более чем в 100 км от границы с Украиной и примерно в 90 км от Беларуси.

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство государств НАТО. В частности, 7 сентября 2024 года один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге и страны Альянса должны решать их совместно.

На следующий день "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии – из-за этого страна поднимала свои истребители. Также падение российских БпЛА на своей территории фиксировала Молдова.

Летом 2025 года беспилотники трижды нарушали воздушное пространство Литвы.