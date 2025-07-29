Минобороны Беларуси заявило о падении неизвестного дрона в Минске – фото

БпЛА обнаружили в воздушном пространстве Беларуси около 02:00 29 июля

Дрон (Фото: Минобороны Беларуси)

В Беларуси якобы подавили неизвестный беспилотник, летевший над Минском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Дежурными силами противовоздушной обороны около 02:00 во вторник, 29 июля, в воздушном пространстве Беларуси был обнаружен и прекращен полет неизвестной воздушной цели. По данным Минобороны, это был беспилотник.

В результате воздействия на него средствами радиоэлектронной борьбы в 02:33 дрон якобы упал в районе дома №72 на улице Матусевича в Минске. Пострадавших нет.

В Минобороны заявили, что по данному факту проводится проверка.