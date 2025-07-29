Міноборони Білорусі заявило про падіння невідомого дрона в Мінську – фото
У Білорусі нібито подавили невідомий безпілотник, що летів над Мінськом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
Черговими силами протиповітряної оборони близько 02:00 у вівторок, 29 липня, в повітряному просторі Білорусі було виявлено та припинено політ невідомої повітряної цілі. За даними Міноборони, це був безпілотник.
Унаслідок впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби о 02:33 дрон нібито впав у районі будинку №72 на вулиці Матусевича в Мінську. Постраждалих немає.
У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.
- 10 липня у Литві впав БпЛА, схожий на російську "Герберу". Він залетів з боку Білорусі. Пізніше підтвердилося, що це була саме "Гербера".
- 16 липня прикордонники Литви збили безпілотник, що прилетів з Білорусі. За їхніми даними, імовірно, він не був військовим.
- Уранці 28 липня непізнаний безпілотник знову залетів у Литву з боку Білорусі. Литва пообіцяла посилити ППО.
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