Міноборони Білорусі заявило про падіння невідомого дрона в Мінську – фото

БпЛА виявили в повітряному просторі Білорусі близько 02:00 29 липня

Дрон (Фото: Міноборони Білорусі)

У Білорусі нібито подавили невідомий безпілотник, що летів над Мінськом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Черговими силами протиповітряної оборони близько 02:00 у вівторок, 29 липня, в повітряному просторі Білорусі було виявлено та припинено політ невідомої повітряної цілі. За даними Міноборони, це був безпілотник.

Унаслідок впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби о 02:33 дрон нібито впав у районі будинку №72 на вулиці Матусевича в Мінську. Постраждалих немає.

У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.