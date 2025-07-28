СБУ: КДБ Білорусі завербувало мешканця Волині шпигувати за локаціями Сил оборони

Затриманий (Фото: СБУ)

На Волині затримано чоловіка, який, за даними правоохоронців, був "агентом" комітету державної безпеки Білорусі (КДБ). Як повідомила Служба безпеки України, він намагався отримати агентурні дані про оборону північного кордону України.

Правоохоронці встановили, що фігурантом виявився 24-річний місцевий мешканець, який шукав "легкий заробіток" у телеграм-каналах. Йому пообіцяли гроші, якщо він стежитиме за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на півночі.

Підозрюваний намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або стоять на транзитних станціях Укрзалізниці. Для цього він обходив місцевість, а після позначав на Google-картах фортифікаційні споруди Сил оборони.

Зазначається, що фігуранта вдалося викрити завчасно та затримати за місцем проживання. Під час обшуку у нього виявили телефон, через який він тримав зв'язок з білоруським спецслужбістом. Його особу теж вже встановила СБУ.

Правоохоронці додатково убезпечили пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. Затриманому оголосили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою, йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Скриншот СБУ