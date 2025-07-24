СБУ: Двоє чоловіків готували вибухи біля обласного ТЦК у Миколаєві – фото й відео затримання

Затримання (Фото: пресслужба СБУ)

Правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у підготовці теракту біля обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Миколаєві. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, вони діяли на замовлення російської Федеральної служби безпеки. План ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

У такий спосіб окупанти планували вбити максимальну кількість людей.

За версією слідства, чоловіки діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора. Один із затриманих – 38-річний мешканець Кіровоградської області, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі.

Після вербування його завданням було спорядити вибухівку та закласти її у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Київської області.

За інструкцією куратора він забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два вибухові пристрої. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч. У цей момент співробітники СБУ затримали його.

У чоловіка вилучили телефон, який він намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Йому повідомили про підозру за статтею про закінчений замах на терористичний акт.

Іншого чоловіка затримали за місцем проживання. Йому інкримінують державну зраду.

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ