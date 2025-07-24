СБУ: Двое мужчин готовили взрывы возле областного ТЦК в Николаеве

СБУ (Иллюстрративное фото: пресс-служба СБУ)

Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в подготовке теракта возле областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Николаеве. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, они действовали по заказу российской Федеральной службы безопасности. План врага заключался в том, чтобы сначала подорвать самодельное взрывное устройство возле админздания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Таким образом оккупанты планировали убить максимальное количество людей.

По версии следствия, мужчины действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора. Один из задержанных – 38-летний житель Кировоградской области, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии.

После вербовки его задачей было снарядить взрывчатку и заложить ее в схроны.

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевской области.

По инструкции куратора он забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два взрывных устройства. Одно из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другое – заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали его.

У мужчины изъяли телефон, который он пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Ему сообщили о подозрении по статье о законченном покушении на террористический акт.

Другого мужчину задержали по месту жительства. Ему инкриминируют государственную измену.

Мужчины находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ