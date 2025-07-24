СБУ: Запобігли теракту, який планувався росіянами у центрі Києві 23 липня

За даними правоохоронців, ворог видав себе за СБУ, коли давав завдання фігурантці

Місце ймовірного теракту (Фото: СБУ)

Правоохоронцям вдалося запобігти теракту у Києві, який мав відбутися 23 липня ввечері. Служба безпеки Україні повідомила про затримання жінки, яка, за її даними, намагалася підірвати кафе в центрі столиці.

Як встановили правоохоронці, росіяни представилися представниками СБУ та запевнили її, що вона виконує завдання української спецслужби. Фігурантка мала залишити у кав'ярні дві саморобні вибухівки загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Ворог планував дистанційно підірвати бомби у вечерню годину пік, щоб уразити максимальну кількість людей, кажуть правоохоронці. Однак ворожий задум було завчасно викрито, а жінку затримано на гарячому – коли та увійшла в кафе із сумкою з вибухівкою.

Наразі правоохоронці встановлюють, як саме киянка отримала вибухові пристрої. Вже задокументовано, що російський куратор надав їй геолокацію місця запланованого теракту, де жінка мала залишити вибухівку. У неї також вилучили телефон із доказами контактів з окупантами.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

У СБУ наголосили, що представники спецслужби не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань.

"У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чат-бот "Спали ФСБшника", – підкреслили у відомстві.

Фото: СБУ

Фото: СБУ