СБУ: Предотвратили теракт, который планировался россиянами в центре Киеве 23 июля

По данным правоохранителей, враг выдал себя за СБУ, когда давал задание фигурантке

Место предполагаемого теракта (Фото: СБУ)

Правоохранителям удалось предотвратить теракт в Киеве, который должен был состояться 23 июля вечером. Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины, которая, по ее данным, пыталась взорвать кафе в центре столицы.

Как установили правоохранители, россияне представились представителями СБУ и заверили ее, что она выполняет задание украинской спецслужбы. Фигурантка должна была оставить в кафе две самодельные взрывчатки общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Враг планировал дистанционно взорвать бомбы в вечерний час пик, чтобы поразить максимальное количество людей, говорят правоохранители. Однако вражеский замысел был заранее раскрыт, а женщина задержана на горячем – когда та вошла в кафе с сумкой со взрывчаткой.

Сейчас правоохранители устанавливают, как именно киевлянка получила взрывные устройства. Уже задокументировано, что российский куратор дал ей геолокацию места запланированного теракта, где женщина должна была оставить взрывчатку. У нее также изъяли телефон с доказательствами контактов с оккупантами.

Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий.

В СБУ отметили, что представители спецслужбы не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач.

"В случае получения подозрительных предложений или контактов с неизвестными лицами, которые представляются работниками СБУ, немедленно сообщайте об этом на горячую линию СБУ 0 800 501 482 или в чат-бот "Спали ФСБшника", – подчеркнули в ведомстве.

Фото: СБУ

Фото: СБУ