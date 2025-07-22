СБУ предотвратила теракты против военных в пяти регионах, среди фигурантов есть подростки

Один из фигурантов самостоятельно сообщил правоохранителям, что его пытаются "завербовать"

Подозреваемые (Фото: СБУ)

Правоохранителям удалось предотвратить серию терактов против военных, которые готовили семь человек в разных регионах страны – сейчас они под стражей. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что задержанные были "завербованы" россиянами через Telegram-каналы по поиску "легкого заработка". Трое фигурантов являются несовершеннолетними.

В Днепре разоблачены двое 14-летних одноклассников из Каменского, которых подозревают в попытке подорвать экипаж патрульного наряда Нацполиции. Отмечается, что юноши прибыли в областной центр, где забрали из тайника самодельное взрывное устройство и заложили его под припаркованное авто правоохранителей.

Их задержали в момент, когда подростки пытались дистанционно активировать взрывчатку.

В Кривом Роге задержан 30-летний наркозависимый, который ранее совершал кражи. По данным правоохранителей, он изготовил взрывчатку и заложил в тайник в городе. Еще два 18-летних фигуранта достали эту взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы подорвать украинского воина.

В Полтавской области разоблачена 14-летняя девушка, которая, по данным следствия, по инструкции россиян изготовила взрывчатку и спрятала ее в квартире, в которую ее направил "куратор". Впоследствии враг планировал заманить на место запланированного теракта украинского военного для его убийства.

В Черниговской области 17-летний парень сам обратился в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщил о намерениях россиян завербовать его для теракта.

А в Хмельницкой области был разоблачен 25-летний наркозависимый из города Васильков Киевской области. По данным правоохранителей, он прибыл в Каменец-Подольский для теракта, но был задержан "на горячем" – когда заложил взрывчатку под колеса авто военного возле многоэтажки.

Всем фигурантам сообщили о подозрении или в государственной измене, или в совершении террористического акта. Сейчас они находятся под стражей, им может грозить от 12 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ