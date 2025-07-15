Россия "заказала" подрыв многоэтажки в центре Ровно – СБУ
Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя Львова, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство в жилом многоквартирном доме в Ровно по заказу российских спецслужб.
27-летний мужчина якобы установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире в центре города и планировал активировать его дистанционно.
Фигурант рассчитывал, что взрыв внутри многоэтажного дома приведет к гибели и ранению мирных жителей, а также к распространению панических настроений в регионе, утверждают правоохранители.
Сотрудники СБУ разоблачили эти планы и задержали его "на горячем" во время закладки взрывного устройства в квартире.
Как установило следствие, российские спецслужбы завербовали мужчину через Telegram-канал, предлагающий быстрый заработок.
Как утверждает СБУ, после вербовки житель Львова приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовую самодельную бомбу и прибыл в заранее арендованное жилье, которое планировалось взорвать.
Установив взрывчатку, он разместил напротив нее телефонную камеру, с помощью которой оккупанты планировали зафиксировать подрыв.
После теракта мужчина планировал сначала спрятаться в другой съемной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве в подготовке к террористическому акту, совершенному по предварительной договоренности группой лиц, а также в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- 8 июля в Ровно СБУ задержала женщину по подозрению в подготовке теракта в одном из самых популярных отелей региона. По данным следствия, женщина по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров комплекса.
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