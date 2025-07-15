Россия "заказала" подрыв многоэтажки в центре Ровно – СБУ

Задержанный житель Львова (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя Львова, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство в жилом многоквартирном доме в Ровно по заказу российских спецслужб.

27-летний мужчина якобы установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире в центре города и планировал активировать его дистанционно.

Фигурант рассчитывал, что взрыв внутри многоэтажного дома приведет к гибели и ранению мирных жителей, а также к распространению панических настроений в регионе, утверждают правоохранители.

Сотрудники СБУ разоблачили эти планы и задержали его "на горячем" во время закладки взрывного устройства в квартире.

Как установило следствие, российские спецслужбы завербовали мужчину через Telegram-канал, предлагающий быстрый заработок.

Как утверждает СБУ, после вербовки житель Львова приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовую самодельную бомбу и прибыл в заранее арендованное жилье, которое планировалось взорвать.

Установив взрывчатку, он разместил напротив нее телефонную камеру, с помощью которой оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

После теракта мужчина планировал сначала спрятаться в другой съемной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве в подготовке к террористическому акту, совершенному по предварительной договоренности группой лиц, а также в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.