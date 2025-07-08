СБУ: В Ровно задержана женщина - хотела взорвать отель. Ее завербовали на сайте знакомств

Задержанная (Фото: СБУ)

В Ровно задержана женщина по подозрению в подготовке теракта в одной из самых популярных гостиниц региона. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам следствия, женщина по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров комплекса.

Для видеозаписи взрыва она установила в комнате мини-камеру с удаленным доступом для оккупантов.

В дальнейшем россияне планировали дистанционно активировать самодельное взрывное устройство с помощью звонка на телефон, к которому была подключена взрывчатка.

СБУ задержала женщину "на горячем", когда она спешно выезжала из гостиницы. Также Служба безопасности обезвредила самодельное взрывное устройство.

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую россияне завербовали через сайт знакомств.

После вербовки она получила координаты тайников, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от номера в гостинице, предварительно забронированного на подставное лицо.

Также женщина, следуя инструкциям российского спецслужбиста, приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства для новых терактов, утверждает СБУ.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в покушении на террористический акт, совершенном по предварительной договоренности группой лиц.

Задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.