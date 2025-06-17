Трое агентов РФ, которые подорвали авто украинского военного, получили по 15 лет тюрьмы

Осужденный (Фото: ОГП)

В Украине осуждены три агента оперативно-боевой группы российского Главного разведывательного управления, которые подорвали автомобиль с украинским военнослужащим. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Событие произошло летом 2024 года. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения. СБУ установила личности четырех подозреваемых и задержала их, когда они готовили новый теракт по заказу России.

В настоящее время тюремные сроки получили трое мужчин. Ими оказались завербованные оккупантами: харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный. В отношении четвертого агента продолжается судебное разбирательство.

По версии следствия, для совершения теракта агенты отслеживали в Харькове место парковки машины украинского военного и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

После совершения теракта они подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее обустроенном тайнике. СБУ задержала их и предотвратила это преступление.

По данным ОГП, одной из задач было устроить аварию на железнодорожном пути, чтобы пустить под откос поезд и помешать перевозке военной техники на передовую.

В прокуратуре уточнили, что куратором агентов был боевик так называемой ДНР, сотрудничающий с российским ГРУ. Он инструктировал осужденных и давал им указания через Telegram.

Коллегия судей признала трех агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям:

→ государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц;

→ террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц;

→ приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения;

→ незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств;

→ оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно.

Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ОГП

Фото: ОГП