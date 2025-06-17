Троє агентів Росії, які підірвали авто українського військового, отримали по 15 років тюрми
В Україні засуджено трьох агентів оперативно-бойової групи російського Головного розвідувального управління, які підірвали автівку з українським військовослужбовцем. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Подія сталася влітку 2024 року. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. СБУ встановила особи чотирьох підозрюваних і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення Росії.
Наразі тюремні строки отримали троє чоловіків. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.
За версією слідства, для вчинення теракту агенти відстежували у Харкові місце паркування машини українського військового та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.
Після вчинення теракту вони підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.
За даними ОГП, одним із завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб пустити під укіс потяг і завадити перевезенню військової техніки на передову.
У прокуратурі уточнили, що куратором агентів був бойовик так званої ДНР, який співпрацює з російським ГРУ. Він інструктував засуджених та надавав їм вказівки через Telegram.
Колегія суддів визнала трьох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями:
→ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб;
→ терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб;
→ придбання, носіння, зберігання та передання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;
→ незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв;
→ виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинені повторно.
Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 2 червня 2025 року правоохоронцям вдалося запобігти серії терактів у Києві та затримати місцевого безробітного, який готував підриви авто військових.
- 14 червня повідомлялося, що правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення російських спецслужб мав підірвати офіцера ЗСУ в Одесі.