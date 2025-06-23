Малюк о сорванном теракте в Киеве: 7 кг взрывчатки принесли в чемодане прямо ко входу СБУ

СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)

Российские спецслужбы планировали теракт у здания Службы безопасности Украины в Киеве, доставив 7 кг взрывчатки почти до входа. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"Путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ о так называемом диверсионном шуме. Главное управление разведки и Федеральная служба безопасности – исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины", – сказал Малюк.