Малюк о сорванном теракте в Киеве: 7 кг взрывчатки принесли в чемодане прямо ко входу СБУ
Российские спецслужбы планировали теракт у здания Службы безопасности Украины в Киеве, доставив 7 кг взрывчатки почти до входа. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
"Путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ о так называемом диверсионном шуме. Главное управление разведки и Федеральная служба безопасности – исполнители. Это связано с тем, что они максимально совершают разного рода теракты на территории Украины", – сказал Малюк.
По его словам, СБУ удалось предупредить одну из таких попыток, где "вели одну из групп".
"Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один мужчина должен был передавать прям чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: как берет – ведем его дальше, как только заходит в здание – задерживаем", – рассказал глава СБУ.
Однако ситуация усложнилась, отметил Малюк.
"Смотрим, забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда на Владимирскую улицу. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь", – рассказал глава СБУ.
Малюк объяснил, что сейчас личный состав в здании на Владимирской не дислоцируется.
"У нас много запасных командных пунктов, по понятным причинам мы давно так поступили. Но именно сюда она принесла 7 килограммов взрывчатки, ее задержали", – сообщил он.
По его словам, "с учетом впечатляющих элементов – горя враг мог сделать много".
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