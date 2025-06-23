Малюк про зірваний теракт в Києві: 7 кг вибухівки принесли у валізі прямо до входу СБУ
СБУ (Фото: пресслужба СБУ)

Російські спецслужби планували теракт біля будівлі Служби безпеки України в Києві, доставивши 7 кг вибухівки майже до входу. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ щодо так званого диверсійного шуму. Головне управління розвідки і Федеральна служба безпеки – виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України", – сказав Малюк.

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За його словами, СБУ вдалося запобігти одній з таких спроб, де "вели одну з груп".

"Ми дізналися, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере – ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю – затримуємо", – розповів голова СБУ.

Однак ситуація ускладнилася, зазначив Малюк.

"Дивимось, забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської вулиці. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері", – розповів голова СБУ.

Малюк пояснив, що зараз особовий склад в будівлі на Володимирській не дислокується.

"У нас багато запасних командних пунктів, зі зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали", – повідомив він.

За його словами, "з урахуванням вражаючих елементів – горя ворог міг зробити багато".

За даними СБУ, росіяни дистанційно завербували 22-річну дівчину зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші на Telegram-каналах.

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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