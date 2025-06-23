Малюк про зірваний теракт в Києві: 7 кг вибухівки принесли у валізі прямо до входу СБУ

Російські агенти планували теракт біля СБУ на початку лютого 2025 року

СБУ (Фото: пресслужба СБУ)

Російські спецслужби планували теракт біля будівлі Служби безпеки України в Києві, доставивши 7 кг вибухівки майже до входу. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ щодо так званого диверсійного шуму. Головне управління розвідки і Федеральна служба безпеки – виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України", – сказав Малюк.