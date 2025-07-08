СБУ: У Рівному затримано жінку, яка хотіла підірвати готель. Її завербували на сайті знайомств

Затримана (Фото: СБУ)

У Рівному затримано жінку за підозрою в підготовці теракту в одному з найпопулярніших готелів регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, жінка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу.

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Для відеофіксації підриву вона встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів.

Надалі росіяни планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.

СБУ затримала жінку "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила СВП.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева, яку росіяни завербували через сайт знайомств.

Після вербування вона отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.

Водночас жінка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів, стверджують в СБУ.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру в закінченому замаху на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.