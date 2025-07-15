Росія "замовила" підрив багатоповерхівки у центрі Рівного – СБУ

Затриманий львів'янин (Фото: СБУ)

Служба безпеки України заявила про затримання львів’янина, який планував підірвати саморобну бомбу у житловому багатоквартирному будинку у Рівному на замовлення російських спецслужб.

27-річний чоловік нібито встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі в центрі міста та планував активувати його дистанційно.

Фігурант розраховував, що вибух всередині багатоповерхівки призведе до загибелі й поранень серед цивільних мешканців і поширенні панічних настроїв у регіоні, стверджують правоохоронці.

Співробітники СБУ викрили ці плани та затримали його "на гарячому" під час мінування квартири.

Як встановило слідство, російські спецслужби завербували чоловіка через Telegram-канал з пошуку швидких заробітків.

Як стверджує СБУ, після вербування львів’янин приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готову саморобну бомбу та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати.

Встановивши вибухівку, він обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

Після теракту чоловік планував спочатку сховатися в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у пособництві у готуванні до терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.