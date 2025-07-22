СБУ запобігла терактам проти військових у п'яти регіонах, серед фігурантів є неповнолітні

Один із фігурантів самостійно повідомив правоохоронцям, що його намагаються "завербувати"

Підозрювані (Фото: СБУ)

Правоохоронцям вдалося запобігти серії терактів проти військових, які готували сім осіб у різних регіонах країни – наразі вони під вартою. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що затримані були "завербовані" росіянами через Telegram-канали з пошуку "легкого заробітку". Троє фігурантів є неповнолітніми.

У Дніпрі викрито двох 14-річних однокласників з Кам’янського, яких підозрюють у спробі підірвати екіпаж патрульного наряду Нацполіції. Зазначається, що юнаки прибули до обласного центру, де забрали зі схрону саморобний вибуховий пристрій та заклали його під запарковане авто правоохоронців.

Їх затримали в момент, коли підлітки намагалися дистанційно активувати вибухівку.

У Кривому Розі затримано 30-річного наркозалежного, який раніше вчиняв крадіжки. За даними правоохоронців, він виготовив вибухівку та заклав у схованку в місті. Ще два 18-річні фігуранти дістали цю вибухівку та встановили її серед гаражів, аби підірвати українського воїна.

У Полтавській області викрито 14-річну дівчину, яка, за даними слідства, за інструкцією росіян виготовила вибухівку та заховала її у квартирі, до якої її скерував "куратор". Згодом ворог планував заманити на місце запланованого теракту українського військового для його вбивства.

У Чернігівській області 17-річний хлопець сам звернувся до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" та повідомив про наміри росіян завербувати його для теракту.

А у Хмельницькій області викрито 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області. За даними правоохоронців, він прибув до Кам`янця-Подільського для теракту, але був затриманий "на гарячому" – коли заклав вибухівку під колеса авто військового біля багатоповерхівки.

Усім фігурантам повідомили про підозру або у державній зраді, або у вчиненні терористичного акту. Наразі вони перебувають під вартою, їм може загрожувати від 12 років за ґратами до довічного ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ