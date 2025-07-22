СБУ запобігла терактам проти військових у п'яти регіонах, серед фігурантів є неповнолітні
Правоохоронцям вдалося запобігти серії терактів проти військових, які готували сім осіб у різних регіонах країни – наразі вони під вартою. Про це повідомила Служба безпеки України.
Зазначається, що затримані були "завербовані" росіянами через Telegram-канали з пошуку "легкого заробітку". Троє фігурантів є неповнолітніми.
У Дніпрі викрито двох 14-річних однокласників з Кам’янського, яких підозрюють у спробі підірвати екіпаж патрульного наряду Нацполіції. Зазначається, що юнаки прибули до обласного центру, де забрали зі схрону саморобний вибуховий пристрій та заклали його під запарковане авто правоохоронців.
Їх затримали в момент, коли підлітки намагалися дистанційно активувати вибухівку.
У Кривому Розі затримано 30-річного наркозалежного, який раніше вчиняв крадіжки. За даними правоохоронців, він виготовив вибухівку та заклав у схованку в місті. Ще два 18-річні фігуранти дістали цю вибухівку та встановили її серед гаражів, аби підірвати українського воїна.
У Полтавській області викрито 14-річну дівчину, яка, за даними слідства, за інструкцією росіян виготовила вибухівку та заховала її у квартирі, до якої її скерував "куратор". Згодом ворог планував заманити на місце запланованого теракту українського військового для його вбивства.
У Чернігівській області 17-річний хлопець сам звернувся до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" та повідомив про наміри росіян завербувати його для теракту.
А у Хмельницькій області викрито 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області. За даними правоохоронців, він прибув до Кам`янця-Подільського для теракту, але був затриманий "на гарячому" – коли заклав вибухівку під колеса авто військового біля багатоповерхівки.
Усім фігурантам повідомили про підозру або у державній зраді, або у вчиненні терористичного акту. Наразі вони перебувають під вартою, їм може загрожувати від 12 років за ґратами до довічного ув'язнення.
- 8 липня повідомлялося про затримання жінки у Рівному, яка хотіла підірвати готель. Її завербували на сайті знайомств.
- 15 липня в СБУ повідомили, що Росія "замовила" підрив багатоповерхівки в центрі Рівного. Затримано 27-річного львів'янина, який встановив вибухівку в одній з квартир.
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